ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Турция перехватила греческие самолеты над Средиземным морем

Суббота 29 августа 2020 16:38
Турция перехватила греческие самолеты над Средиземным морем
Фото: турецкие самолеты (flickr.com)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 29 августа, над восточным Средиземноморьем самолеты военно-воздушных сил Турции перехватили военные самолеты Греции. В турецком министерстве национальной обороны заявили, что греческие самолеты двигались в непосредственной близости к району проведения геологоразведочных работ турецкого судна.

Об этом сообщает Anadolu.

Как сообщается, 6 самолетов F-16 ВВС Греции, которые направлялись с острова Крит до южного Кипра, были обнаружены турецкими системами радиолокации и перехвачены самолетами ВВС Турции на подлете к району. По сообщению международной системы сообщений об активности на море Navtex, там находились турецкие корабли.

Напомним, ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция сделает все необходимое для обеспечения своих прав в Черном, Эгейском и Средиземном морях.

Ранее Греция выразила демарш Турции из-за исследований возле их острова.

Также греческая сторона заявила о готовности к войне с Турцией за нефть.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Турция
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь