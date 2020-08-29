Турция перехватила греческие самолеты над Средиземным морем

Фото: турецкие самолеты (flickr.com)

Сегодня, 29 августа, над восточным Средиземноморьем самолеты военно-воздушных сил Турции перехватили военные самолеты Греции. В турецком министерстве национальной обороны заявили, что греческие самолеты двигались в непосредственной близости к району проведения геологоразведочных работ турецкого судна.

Об этом сообщает Anadolu.

Как сообщается, 6 самолетов F-16 ВВС Греции, которые направлялись с острова Крит до южного Кипра, были обнаружены турецкими системами радиолокации и перехвачены самолетами ВВС Турции на подлете к району. По сообщению международной системы сообщений об активности на море Navtex, там находились турецкие корабли.

Напомним, ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция сделает все необходимое для обеспечения своих прав в Черном, Эгейском и Средиземном морях.

Ранее Греция выразила демарш Турции из-за исследований возле их острова.

Также греческая сторона заявила о готовности к войне с Турцией за нефть.