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Турция повысила уровень боеготовности из-за дрейфующих мин в Черном море

Фото: министр национальной обороны Турции Хулуси Акар (flickr.com/nato)
Автор: Валерия Полищук

Турция повысила уровень боевой готовности саперных подразделений и других служб из-за дрейфующих мин в Черном море. Однако пока ситуация с дрейфующими минами не привела к возникновению сложностей с морским движением в проливе Босфор.

Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV.

"

Напомним, 22 марта ВМС Турции предупредили о минной опасности в западной акватории Черного моря. Спустя несколько дней Анкара закрыла Босфорский залив из-за обнаруженной плавучей мины.

Ранее глава "Института Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко заявлял, что Россия заминировала рекомендуемые пути от Босфора до Одессы и сообщила, что это якобы украинские мины.

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Черное мореТурцияВойна России против Украины