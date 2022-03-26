Турция закрыла пролив Босфор после обнаружения похожего на мину объекта, - СМИ

Сегодня, 26 марта Турция закрыла Босфорский пролив для судоходства до особого распоряжения. Причиной тому стало обнаружение в акватории постороннего объекта, похожего на мину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал TRT Haber .

"Босфор закрыт для судоходства до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Как информируют турецкие СМИ, дв регион были направлены группы береговой охраны. В связи с расследованием пролив перекрыли для двустороннего движения.

"После обнаружения гражданским коммерческим судном объекта, похожего на мину, утром 26 марта 2022 года в прибрежной зоне Босфора к месту происшествия были оперативно отправлены группы подводной обороны (SAS). Объект, похожий на мину, был взят под охрану командами SAS, и было предпринято вмешательство для его нейтрализации", - говорится в заявлении Главного управления береговой безопасности Турции.

Напомним, недавно Военно-морские силы Турции выпустили сообщение о минную опасность в западной части Черного моря.

Отметим, ранее глава "Института Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко заявлял, что Россия заминировала рекомендуемые пути от Босфора до Одессы и сообщила, что это якобы украинские мины.

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