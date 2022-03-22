ВМС Турции предупреждают о минах в Черном море из-за войны в Украине
Военном-морские силы Турции выпустили уведомление о минной опасности в западной частности Черного моря. Корабли в этом районе должны проявлять осторожность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Milliyet.
Сообщается, что командование ВМС Турции опубликовало уведомление NAVTEX со словами "Мины могут быть опасны, будьте осторожны".
Также сообщается, что сотни установленных в районе Одесского залива мин оторвались и дрейфуют по течению в направлении Босфора.
Напомним, ранее глава "Института Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко заявлял, что Россия заминировала рекомендуемые пути от Босфора до Одессы и сообщила, что это якобы украинские мины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.