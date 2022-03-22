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ВМС Турции предупреждают о минах в Черном море из-за войны в Украине

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Анкара, Вторник 22 марта 2022 09:46
ВМС Турции предупреждают о минах в Черном море из-за войны в Украине Фото: Турция предупредила об угрозе подрывов на минах в Черном море (twitter com medyaelicom)
Автор: Сергей Новиков

Военном-морские силы Турции выпустили уведомление о минной опасности в западной частности Черного моря. Корабли в этом районе должны проявлять осторожность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Milliyet.

Сообщается, что командование ВМС Турции опубликовало уведомление NAVTEX со словами "Мины могут быть опасны, будьте осторожны".

Также сообщается, что сотни установленных в районе Одесского залива мин оторвались и дрейфуют по течению в направлении Босфора.

Напомним, ранее глава "Института Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко заявлял, что Россия заминировала рекомендуемые пути от Босфора до Одессы и сообщила, что это якобы украинские мины.

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