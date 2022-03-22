ВМС Турции предупреждают о минах в Черном море из-за войны в Украине

Военном-морские силы Турции выпустили уведомление о минной опасности в западной частности Черного моря. Корабли в этом районе должны проявлять осторожность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Milliyet .

Также сообщается, что сотни установленных в районе Одесского залива мин оторвались и дрейфуют по течению в направлении Босфора.

Сообщается, что командование ВМС Турции опубликовало уведомление NAVTEX со словами "Мины могут быть опасны, будьте осторожны".

Напомним, ранее глава "Института Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко заявлял, что Россия заминировала рекомендуемые пути от Босфора до Одессы и сообщила, что это якобы украинские мины.

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