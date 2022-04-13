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Туреччина підвищила рівень боєготовності через дрейфуючі міни в Чорному морі

Фото: міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар (flickr.com/nato)
Автор: Валерія Поліщук

Туреччина підвищила рівень бойової готовності саперних підрозділів та інших служб через дрейфуючі міни в Чорному морі. Однак поки ситуація з дрейфуючими мінами не привела до виникнення складнощів з Морським рухом в протоці Босфор.

Про це заявив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV.

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Нагадаємо, 22 березня ВМС Туреччини попередили про мінну небезпеку у Західній акваторії Чорного моря. Через кілька днів Анкара закрила Босфорську затоку через виявлену плавучу міну.

Раніше глава "Інституту чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко заявляв, що Росія замінувала рекомендовані шляхи від Босфору до Одеси і повідомила, що це нібито українські міни.

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Чорне мореТурцияВійна Росії проти України