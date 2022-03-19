РФ заминировала пути от Босфора до Одессы и заявила, что это украинские мины, - журналист
Оккупанты заминировали рекомендуемые пути от Босфора до Одессы. И при этом заявили, что это якобы "сделала Украина".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя проекта "Института Черноморских стратегических исследований" Андрея Клименко в Facebook.
"Внимание! Реальная опасность на море: РФ заминировала рекомендуемые пути от Босфора до Одессы и сообщила, что это украинские мины. Очередная опасная дезинформация со стороны врага", - написал Клименко.
По его словам, вчера морской порт Сочи направил судовладельцам и капитанам судов в регионе предупреждения о так называемой угрозе "подрыва на минах украинских ВМС, которые дрейфуют в Черном море".
В предупреждении, что подписанное капитаном морского порта Сочи Вячеславом Румянцевым, речь идет о таком:
"Уважаемые руководители! По информации, объявленной ГС (гидрографическая служба) ЧФ в ПРИТ №116, из-за штормовых условий якорные мины, установленные украинскими ВМС на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск, Южный (около 420 мин типа ЯМ и ЯРМ) оторваны. Просьба соблюдать особую осторожность при плавании судов в юго-западной и северо-западной частях Черного моря из-за вероятности подрыва на дрейфующих минах. Данную информацию прошу довести до всех судовладельцев и капитанов судов, осуществляющих свою деятельность и базирующихся в морском порту Сочи. Приложение: ПРИП №116 на 1 л. в 1 экз.; ТТХ мины типа ЯРМ на 2-х л. В 1 экз. Капитан морского порта Сочи В. Л. Румянцев", - указано в письме
Кроме того, РФ также распространила так называемое предупреждение "Coastal Warning" в системе NAVAREA.
"Это предупреждение имеет целью помешать морскому трафику коммерческих судов в Черном море. Оно требует немедленного введения в Черное море постоянной минно-тральной группы НАТО!"- заметил журналист.
Он также добавил, что по данным источников BlackSeaNews, речь идет о минировании со стороны ЧФ РФ рекомендуемых путей коммерческих судов от Босфора в направлении Одессы и прикрепил соответствующее фото, заявив, что это прикрывается ложью о "сорванных штормом украинских минах".
"Заметим, что мины, которые дрейфуют в штормовом море подсчитать невозможно в принципе - это может сделать только тот, кто их устанавливал", - пояснил Клименко.
Фото: РФ заминировала пути от Босфора до Одессы и заявила, что это украинские мины (facebook.com)
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