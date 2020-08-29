Туреччина перехопила грецькі літаки над Середземним морем

Фото: турецькі літаки (flickr.com)

Сьогодні, 29 серпня, над східним Середземномор’ям літаки військово-повітряних сил Туреччини перехопили військові літаки Греції. У турецькому міністерстві національної оборони заявили, що грецькі літаки рухалися в безпосередній близькості до району проведення геологорозвідувальних робіт турецького судна.

Про це повідомляє Anadolu.

Як повідомляється, 6 літаків F-16 ВПС Греції, які прямували з острова Крит до південного Кіпру, були виявлені турецькими системами радіолокації та перехоплені літаками ВПС Туреччини на підльоті до району. За повідомленням міжнародної системи повідомлень про активність на морі Navtex, там перебували турецькі кораблі.

Нагадаємо, раніше турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина зробить усе необхідне для забезпечення своїх прав в Чорному, Егейському і Середземному морях.

Раніше Греція висловила демарш Туреччині через дослідження біля їхнього острова.

Також грецька сторона заявила про готовність до війни з Туреччиною через нафту.