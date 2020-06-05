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Греция заявила о готовности к войне с Турцией из-за нефти

Новости » Политика     05.06.2020 - 13:03
Греция заявила о готовности к войне с Турцией из-за нефти
Фото: флаг Греции (flickr.com)

Минобороны Греции заявило о готовности к военному решению политического конфликта

Министр обороны Греция Никос Панайотопулос заявил о готовности к военному решению политического конфликта с Турцией. Причиной конфликта являются мигранты и нефтяной спор.

Об этом сообщает издание Кathimerini.

Министр подтвердил слова премьер-министра по национальной безопасности Александроса Диакопулоса о готовности Греции к военному конфликту.

"В последнее время поведение Турции было довольно агрессивным. Я считаю, что единственный способ для Греции справиться с таким поведением - это, с одной стороны, использовать весь свой дипломатический арсенал, а с другой - позаботиться об усилении сдерживающей составляющей Вооруженных сил", - заявил глава Минобороны.

Отметим, отношения Греции и Турции ухудшились в 2020 году на фоне миграционного кризиса и споров из-за прав на добычу ресурсов в Эгейском и Средиземном морях.

Добавим, Турция открыла границы для беженцев из Сирии. Однако, в Греции заявили, что ситуация с нелегальными мигрантами на границе с Турцией угрожает национальной безопасности.

В то же время, нефтегазовый спор этих стран связан с попытками Стамбула вести разведку и добычу ресурсов в районе континентального шельфа Греции.

Напомним, Греция построит два лагеря для беженцев с Ближнего Востока.

Ранее сообщалось, что Турция закрыла морскую границу с Грецией из-за мигрантов.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины ГрецияТурция
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