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Греция выразила демарш Турции из-за исследований возле их острова

Афины, Среда 22 июля 2020 10:54
Греция выразила демарш Турции из-за исследований возле их острова
Фото: греческий флаг (pixabay.com/caesar15a)
Автор: Андрей Козловский

Греческие Вооруженные силы были приведены в состояние боевой готовности

Министерство иностранных дел через свое посольство в Анкаре направило демарш в МИД Турции. Это произошло из-за того, что станция Navtex в турецкой Анталии вчера объявила о планах проведения турецкой сейсморазведки на юг и восток от греческого острова Кастеллоризо.

Об этом сообщает Ekathimerini.

Как сообщается, в Греции недовольны поведением Турции, которая "представляет собой эскалацию напряженности в регионе", что отражает "одержимость страны беззаконием и ее полное презрение" к международному праву, международному морскому праву, правилам добрососедства и ЕС.

"Мы призываем Турцию немедленно прекратить незаконную деятельность, которая нарушает наши суверенные права и подрывает мир и стабильность в регионе", - говорится в заявлении МИД Греции.

Кроме того в ведомстве заявили, что такие действия Турции будут обсуждены с ЕС, НАТО и Организацией Объединенных Наций.

Пока известно, что до греческого острова Кастеллоризо должно прибыть турецкое сейсморозвідувальне судно Oruc Reis. В связи с этим греческие Вооруженные силы были приведены в состояние боевой готовности.

Напомним, турецкое судно Fatih приступило к буровым работам в Черном море на перспективном участке Tuna-1.

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