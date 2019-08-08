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Украина и Турция подписали договор по развитию делового сотрудничества

Новости » Политика    08.08.2019 - 11:56
Украина и Турция подписали договор по развитию делового сотрудничества
Иллюстративное фото (president gov ua 3)

Договор подписали Наиль Олпак и Геннадий Чижиков

В Стамбуле подписали договор о сотрудничестве в рамках двустороннего делового совета между комитетом внешнеэкономических отношений Турции и Торгово-промышленной палатой Украины. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса президента.

Целью подписания договора является дальнейшее развитие делового двустороннего сотрудничества Украины и Турции и активизация деятельности украинской и турецкой частей Делового совета.

Со стороны Турции договор подписал президент Комитета внешнеэкономических отношений Турецкой Республики Наиль Олпак, со стороны Украины - президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков.

Напомним, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина и Турция должны ускорить подписание соглашения о свободной торговле между странами. Он добавил, что товарооборот между Украиной и Турцией может достичь 10 млрд долларов. По мнению турецкого президента, достижение этой цели вполне реально.

Отметим, что сейчас Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Турции. Во время своего визита он заявил, что в Украине будут легализованы азартные игры. Это, по его словам, будет стимулировать развитие туристического кластера региона у Черного моря.

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