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Турция не намерена признавать Крым частью РФ

Автор: Юлия Струк

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не намерена признавать Крым частью России. Он также поддержал Крымскую платформу.

Об этом турецкий лидер сказал в ходе совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы решительно защищаем территориальную целостность Украины и суверенитет Турции. Мы еще раз подтвердили наше принципиальное решение не признавать аннексию Крыма", - отметил он.

Эрдоган заявил о поддержке Крымской платформы.

"Мы заявили, что поддерживаем Крымскую платформу, инициативу Украины, которая направлена ​​на сближение международного сообщества по Крыму", - добавил президент Турции.

Напомним, Эрдоган заявил, что его страна хочет продолжать стратегическое партнерство с Украиной.

Как писало РБК-Украина, днем президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в Турцию.

Стоит отметить, что 9 апреля президент России Владимир Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры. Обсудили, в частности, ситуацию на Донбассе и в Черном море.

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Новости Украины Российская ФедерацияКрымРеджеп Тайип Эрдоган
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