Турция хочет продолжать стратегическое партнерство с Украиной, - Эрдоган
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна хочет продолжать стратегическое партнерство с Украиной. Он подчеркнул поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.
"Турция хочет продолжать стратегическое партнерство с Украиной", - сказал Эрдоган.
Он подчеркнул, что Турция продолжает поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины, а также не признает аннексию Крыма.
Турецкий лидер заявил о поддержке Крымской платформы.
Он подчеркнул важность сохранения Черного моря как "моря спокойствия и стабильности".
Напомним, днем президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в Турцию.
В ходе визита состоялось подписание ряда двусторонних документов.
Как писало РБК-Украина, за день до его визита президент РФ Владимир Путин позвонил Эрдогану. Обсудили, в частности, соглашение Монтре и ситуацию в Черном море.
Напомним, в Турции также заявили, что Соединенные Штаты проинформировали их, что два военных корабля пройдут через турецкие проливы и будут размещены в Черном море до 4 мая.