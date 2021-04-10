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Туреччина не має наміру визнавати Крим частиною РФ

Автор: Юлія Струк

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що його країна не має наміру визнавати Крим частиною Росії. Він також заявив про підтримку Кримської платформи.

Про це турецький лідер заявив у ході спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми рішуче захищаємо територіальну цілісність України і суверенітет Туреччини. Ми ще раз підтвердили наше принципове рішення не визнавати анексію Криму", - зазначив він.

Ердоган заявив про підтримку Кримської платформи.

"Ми заявили, що підтримуємо Кримську платформу, ініціативу України, яка спрямована на зближення міжнародного співтовариства по Криму", - додав президент Туреччини.

Нагадаємо, Ердоган заявив, що його країна хоче продовжувати стратегічне партнерство з Україною.

Як писало РБК-Україна, вдень президент України Володимир Зеленський почав робочий візит до Туреччини.

Варто відзначити, що 9 квітня президент Росії Володимир Путін і Ердоган провели телефонні переговори. Обговорили, зокрема, ситуацію на Донбасі і в Чорному морі.

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Новини України Російська ФедераціяКримРеджеп Тайіп Ердоган
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