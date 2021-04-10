Туреччина не має наміру визнавати Крим частиною РФ

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що його країна не має наміру визнавати Крим частиною Росії. Він також заявив про підтримку Кримської платформи.
Про це турецький лідер заявив у ході спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.
"Ми рішуче захищаємо територіальну цілісність України і суверенітет Туреччини. Ми ще раз підтвердили наше принципове рішення не визнавати анексію Криму", - зазначив він.
Ердоган заявив про підтримку Кримської платформи.
"Ми заявили, що підтримуємо Кримську платформу, ініціативу України, яка спрямована на зближення міжнародного співтовариства по Криму", - додав президент Туреччини.
Нагадаємо, Ердоган заявив, що його країна хоче продовжувати стратегічне партнерство з Україною.
Як писало РБК-Україна, вдень президент України Володимир Зеленський почав робочий візит до Туреччини.
Варто відзначити, що 9 квітня президент Росії Володимир Путін і Ердоган провели телефонні переговори. Обговорили, зокрема, ситуацію на Донбасі і в Чорному морі.