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Турция надеется на скорейшее мирное решение конфликта между Украиной и РФ

Автор: РБК-Украина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что Украина и Россия как можно скорее урегулировали существующие разногласия мирным путем. По его словам, Турция прилагает усилия в этом направлении.

Об этом сообщает издание Takvim.

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Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочий визит в Турцию.

Кроме того, 9 апреля президент России Владимир Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры. Обсудили, в частности, ситуацию на Донбассе и в Черном море.

Добавим, что Эрдоган заявил, что ситуацию на Донбассе надо решать мирным путем. Он сообщил о готовности оказывать любую поддержку по этому вопросу.

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Новости Украины Реджеп Тайип ЭрдоганУкраинаРоссийская Федерация
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