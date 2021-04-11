Туреччина сподівається на якнайшвидше мирне вирішення конфлікту між Україною і РФ

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган сподівається, що Україна і Росія як можна швидше врегулювали існуючі розбіжності мирним шляхом. За його словами, Туреччина докладає зусиль у цьому напрямку.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський здійснив робочий візит до Туреччини.

Крім того, 9 квітня президент Росії Володимир Путін і Ердоган провели телефонні переговори. Обговорили, зокрема, ситуацію на Донбасі і в Чорному морі.

Додамо, що Ердоган заявив, що ситуацію на Донбасі треба вирішувати мирним шляхом. Він повідомив про готовність надавати будь-яку підтримку з цього питання.