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Туреччина сподівається на якнайшвидше мирне вирішення конфлікту між Україною і РФ

Автор: РБК-Україна

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган сподівається, що Україна і Росія як можна швидше врегулювали існуючі розбіжності мирним шляхом. За його словами, Туреччина докладає зусиль у цьому напрямку.

Про це повідомляє видання Takvim.

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Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський здійснив робочий візит до Туреччини.

Крім того, 9 квітня президент Росії Володимир Путін і Ердоган провели телефонні переговори. Обговорили, зокрема, ситуацію на Донбасі і в Чорному морі.

Додамо, що Ердоган заявив, що ситуацію на Донбасі треба вирішувати мирним шляхом. Він повідомив про готовність надавати будь-яку підтримку з цього питання.

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Новини України Реджеп Тайіп ЕрдоганУкраїнаРосійська Федерація
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