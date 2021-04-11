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Турция надеется на скорейшее мирное решение конфликта между Украиной и РФ

Новина українською → Анкара, Воскресенье 11 апреля 2021 16:49
Турция надеется на скорейшее мирное решение конфликта между Украиной и РФ Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что Украина и Россия как можно скорее урегулировали существующие разногласия мирным путем. По его словам, Турция прилагает усилия в этом направлении.

Об этом сообщает издание Takvim.

"Вчера мы встречались с президентом Украины в Стамбуле и провели нашу встречу. Этот же вопрос был одним из вопросов, которые мы обсуждали на нашей встрече с президентом России Путиным накануне. Мы хотим, чтобы две страны разрешили свои споры путем переговоров", - заявил Эрдоган.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочий визит в Турцию.

Кроме того, 9 апреля президент России Владимир Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры. Обсудили, в частности, ситуацию на Донбассе и в Черном море.

Добавим, что Эрдоган заявил, что ситуацию на Донбассе надо решать мирным путем. Он сообщил о готовности оказывать любую поддержку по этому вопросу.

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