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Туреччина сподівається на якнайшвидше мирне вирішення конфлікту між Україною і РФ

Новость на русском → Анкара, Неділя 11 квітня 2021 16:49
Туреччина сподівається на якнайшвидше мирне вирішення конфлікту між Україною і РФ Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган сподівається, що Україна і Росія як можна швидше врегулювали існуючі розбіжності мирним шляхом. За його словами, Туреччина докладає зусиль у цьому напрямку.

Про це повідомляє видання Takvim.

"Вчора ми зустрічалися з президентом України в Стамбулі і провели нашу зустріч. Це питання було одним з питань, які ми обговорювали на нашій зустрічі з президентом Росії Путіним напередодні. Ми хочемо, щоб дві країни дозволили свої суперечки шляхом переговорів", - заявив Ердоган.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський здійснив робочий візит до Туреччини.

Крім того, 9 квітня президент Росії Володимир Путін і Ердоган провели телефонні переговори. Обговорили, зокрема, ситуацію на Донбасі і в Чорному морі.

Додамо, що Ердоган заявив, що ситуацію на Донбасі треба вирішувати мирним шляхом. Він повідомив про готовність надавати будь-яку підтримку з цього питання.

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