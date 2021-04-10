Турция хочет продолжать стратегическое партнерство с Украиной, - Эрдоган

"Турция хочет продолжать стратегическое партнерство с Украиной", - сказал Эрдоган.

Он подчеркнул, что Турция продолжает поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины, а также не признает аннексию Крыма.

Турецкий лидер заявил о поддержке Крымской платформы.

Он подчеркнул важность сохранения Черного моря как "моря спокойствия и стабильности".