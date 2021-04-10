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Турция хочет продолжать стратегическое партнерство с Украиной, - Эрдоган

Автор: Юлия Струк

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна хочет продолжать стратегическое партнерство с Украиной. Он подчеркнул поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Об этом он сказал в ходе совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Турция хочет продолжать стратегическое партнерство с Украиной", - сказал Эрдоган.

Он подчеркнул, что Турция продолжает поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины, а также не признает аннексию Крыма.

Турецкий лидер заявил о поддержке Крымской платформы.

Он подчеркнул важность сохранения Черного моря как "моря спокойствия и стабильности".

Напомним, днем президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в Турцию.

В ходе визита состоялось подписание ряда двусторонних документов.

Как писало РБК-Украина, за день до его визита президент РФ Владимир Путин позвонил Эрдогану. Обсудили, в частности, соглашение Монтре и ситуацию в Черном море.

Напомним, в Турции также заявили, что Соединенные Штаты проинформировали их, что два военных корабля пройдут через турецкие проливы и будут размещены в Черном море до 4 мая.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
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