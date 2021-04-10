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Туреччина хоче продовжувати стратегічне партнерство з Україною, - Ердоган

Автор: Юлія Струк

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що його країна хоче продовжувати стратегічне партнерство з Україною. Він наголосив на підтримці територіальної цілісності та суверенітету України.

Про це він сказав у ході спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

"Туреччина хоче продовжувати стратегічне партнерство з Україною", - сказав Ердоган.

Він підкреслив, що Туреччина продовжує підтримувати територіальну цілісність та суверенітет України, а також не визнає анексію Криму.

Турецький лідер заявив про підтримку Кримської платформи.

Він наголосив про важливість збереження Чорного моря як "моря спокою та стабільності".

Нагадаємо, вдень ​​президент України Володимир Зеленський почав робочий візит до Туреччини.

У ході візиту відбулося підписання низки двосторонніх документів.

Як писало РБК-Україна, за день до його візиту президент РФ Володимир Путін зателефонував Ердогану. Обговорили, зокрема, угоду Монтре і ситуацію у Чорному морі.

Нагадаємо, в Туреччині також заявили, що Сполучені Штати проінформували їх, що два військові кораблі пройдуть через турецькі протоки і будуть розміщені в Чорному морі до 4 травня.

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Новини України Володимир ЗеленськийТурцияРеджеп Тайіп Ердоган
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