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Туреччина хоче продовжувати стратегічне партнерство з Україною, - Ердоган

Новость на русском → Туреччина, Субота 10 квітня 2021 20:20
Туреччина хоче продовжувати стратегічне партнерство з Україною, - Ердоган Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що його країна хоче продовжувати стратегічне партнерство з Україною. Він наголосив на підтримці територіальної цілісності та суверенітету України.

Про це він сказав у ході спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

"Туреччина хоче продовжувати стратегічне партнерство з Україною", - сказав Ердоган.

Він підкреслив, що Туреччина продовжує підтримувати територіальну цілісність та суверенітет України, а також не визнає анексію Криму.

Турецький лідер заявив про підтримку Кримської платформи.

Він наголосив про важливість збереження Чорного моря як "моря спокою та стабільності".

Нагадаємо, вдень ​​президент України Володимир Зеленський почав робочий візит до Туреччини.

У ході візиту відбулося підписання низки двосторонніх документів.

Як писало РБК-Україна, за день до його візиту президент РФ Володимир Путін зателефонував Ердогану. Обговорили, зокрема, угоду Монтре і ситуацію у Чорному морі.

Нагадаємо, в Туреччині також заявили, що Сполучені Штати проінформували їх, що два військові кораблі пройдуть через турецькі протоки і будуть розміщені в Чорному морі до 4 травня.

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Туреччина хоче продовжувати стратегічне партнерство з Україною, - Ердоган
Туреччина хоче продовжувати стратегічне партнерство з Україною, - Ердоган
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