Туреччина хоче продовжувати стратегічне партнерство з Україною, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що його країна хоче продовжувати стратегічне партнерство з Україною . Він наголосив на підтримці територіальної цілісності та суверенітету України.

Про це він сказав у ході спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

Він наголосив про важливість збереження Чорного моря як "моря спокою та стабільності".

Він підкреслив, що Туреччина продовжує підтримувати територіальну цілісність та суверенітет України, а також не визнає анексію Криму.

Нагадаємо, вдень ​​президент України Володимир Зеленський почав робочий візит до Туреччини.

У ході візиту відбулося підписання низки двосторонніх документів.

Як писало РБК-Україна, за день до його візиту президент РФ Володимир Путін зателефонував Ердогану. Обговорили, зокрема, угоду Монтре і ситуацію у Чорному морі.

Нагадаємо, в Туреччині також заявили, що Сполучені Штати проінформували їх, що два військові кораблі пройдуть через турецькі протоки і будуть розміщені в Чорному морі до 4 травня.