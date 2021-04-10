Туреччина хоче продовжувати стратегічне партнерство з Україною, - Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що його країна хоче продовжувати стратегічне партнерство з Україною. Він наголосив на підтримці територіальної цілісності та суверенітету України.
"Туреччина хоче продовжувати стратегічне партнерство з Україною", - сказав Ердоган.
Він підкреслив, що Туреччина продовжує підтримувати територіальну цілісність та суверенітет України, а також не визнає анексію Криму.
Турецький лідер заявив про підтримку Кримської платформи.
Він наголосив про важливість збереження Чорного моря як "моря спокою та стабільності".
Нагадаємо, вдень президент України Володимир Зеленський почав робочий візит до Туреччини.
У ході візиту відбулося підписання низки двосторонніх документів.
Як писало РБК-Україна, за день до його візиту президент РФ Володимир Путін зателефонував Ердогану. Обговорили, зокрема, угоду Монтре і ситуацію у Чорному морі.
Нагадаємо, в Туреччині також заявили, що Сполучені Штати проінформували їх, що два військові кораблі пройдуть через турецькі протоки і будуть розміщені в Чорному морі до 4 травня.