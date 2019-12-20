Турция готова на зеркальные санкции против США

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о готовности ввести зеркальные санкции против США в ответ на возможные санкции против "Турецкого потока". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

По словам Эрдогана, введением санкций США демонстрируют вмешательство во внутренние дела Турции.

"В Сенате Конгресса США пытаются угрожать Турции новыми санкциями в связи с "Турецким потоком". Налицо открытое вмешательство в дела Турции. Мы, безусловно, не собираемся сидеть сложа руки. Анкара ответит США зеркальными санкциями", - заявил Эрдоган.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Сенат США одобрил законопроект оборонного бюджета на 2020 год. В нем предлагается ввести санкции против двух российский газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Законопроект на подписание был направлен президенту США Дональду Трампу, который заявил, что подпишет оборонный бюджет 20 декабря.

Также РБК-Украина писало, что комитет Сената США одобрил пакет санкций против Турции в связи с военной операцией в Сирии и покупкой российских зенитных ракетных комплексов С-400. Теперь документ рассмотрит Сенат в полном составе.