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Трамп сегодня подпишет оборонный бюджет США с военной помощью Украине

Новости » Политика     20.12.2019 - 16:19
Трамп сегодня подпишет оборонный бюджет США с военной помощью Украине
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Также оборонный бюджет США содержит санкции против "Северного потока-2"

Президент США Дональд Трамп заявил, что сегодня, 20 декабря, подпишет законопроект об оборонном бюджете США, который содержит выделение 300 млн долларов военной помощи Украине. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

Оборонный бюджет США состоит из 738 миллиардов долларов. Также в него будут входить санкции против российского газопровода "Северный поток-2".

"Сегодня я подпишу наш законопроект о расходах на оборону в размере 738 миллиардов долларов", - написал Трамп.

Трамп сегодня подпишет оборонный бюджет США с военной помощью Украине

Напомним, 17 декабря Сенат США одобрил оборонный бюджет США на 738 миллиардов долларов. За законопроект проголосовал 61 сенатор, 6 выступили против. После этого документ был передан на подпись Трампу.

Также РБК-Украина писало, что 19 декабря Палата представителей США одобрила выделение финансовой помощи Украине в размере почти 700 миллионов долларов. Выделение финансовой помощи Украине включено в законопроект о финансировании работы правительства США в 2020 году. Далее документ рассмотрят в Сенате США.

Также сообщалось, что Дональд Трамп выразил удивление по поводу отсутствия надлежащей помощи Украине от стран Евросоюза. По его словам, страны Евросоюза получают большую выгоду от помощи Украине, чем США.

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