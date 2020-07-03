Турция готова выдавать украинцам краткосрочные разрешения на проживание

Фото: флаг Турции (flickr.com/imf)

Также украинцам, проходящим лечение в Турции, могут упростить выдачу виз

Турция разрешила получать украинцам краткосрочные туристические виды на жительство. Также для украинцев, проходящих лечение в Турции, хотят упростить визовые требования.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

Этот вопрос был обсужден во время встречи глав МИД Украины и Турции Дмитрия Кулебы и Мевлюта Чавушоглу в Анкаре.

"Турецкая сторона также проинформировала о включении Украины в список стран, граждане которых имеют право на получение краткосрочных туристических видов на жительство, а также о готовности проработать вопрос упрощения визовых требований для граждан Украины, которые проходят лечение в Турции. Министры договорились активизировать работу по заключению двустороннего соглашения о социальном обеспечении", - говорится в сообщении.

Напомним, Украина с 1 июля возобновила авиационное сообщение с Турцией.

Ранее РБК-Украина писало, что Украина и Турция планируют провести дополнительные переговоры на уровне министров иностранных дел для подписания сделки о Зоне свободной торговли, при этом соглашение может быть подписано уже в 2020 году.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Игорь Литвиненко