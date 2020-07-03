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Туреччина готова видавати українцям короткострокові дозволи на проживання

Новини » Суспільство     03.07.2020 - 21:37
Туреччина готова видавати українцям короткострокові дозволи на проживання
Фото: прапор Туреччини (flickr.com/imf)

Також українцям, які проходять лікування в Туреччині, можуть спростити видачу віз

Туреччина дозволила українцям отримувати короткострокові туристичні види на проживання. Також для українців, що проходять лікування в Туреччині, хочуть спростити візові вимоги.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ.

Це питання було обговорено під час зустрічі глав МЗС України і Туреччини Кулеби Дмитра і Мевлюта Чавушоглу в Анкарі.

"Турецька сторона також поінформувала про включення України до списку країн, громадяни яких мають право на отримання короткострокових туристичних видів на проживання, а також про готовність опрацювати питання спрощення візових вимог для громадян України, які проходять лікування в Туреччині. Міністри домовилися активізувати роботу щодо укладення двосторонньої угоди про соціальне забезпечення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Україна з 1 липня відновила авіаційне сполучення з Туреччиною.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна і Туреччина планують провести додаткові переговори на рівні міністрів закордонних справ для підписання угоди про Зону вільної торгівлі, при цьому угода може бути підписана вже в 2020 році.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України УкраїнаТурциявид на жительствовизы
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