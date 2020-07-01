Фото: аэропорт "Борисполь" (РБК-Украина)

За день из Украины вылетело шесть самолетов с туристами

В среду, 1 июля, Украина возобновила авиасообщение с Турцией. За один день из страны вылетело шесть самолетов с туристами в Анкару, Стамбул, Анталию и Бодрум.

Об этом РБК-Украина рассказала пресс-секретарь аэропорта "Борисполь" Татьяна Ярош.

"Сегодня у нас было восстановлено сообщение с Турцией. Мы встретили первый самолет из Стамбула. Это был регулярный рейс Turkish airlines", - сообщила она.

При этом она отметила, что ранее аэропорт принимал и отправлял спецрейсы, которые возвращали граждан Турции в Турции и граждан Украины в Украину.

По ее словам, из Украины в другие страны пока летают компании "Белавиа", "МАУ", "Роза ветров", Sky up Ryanair, Аzur air и другие.

"Мы только возобновляем авиасообщение. Сейчас у нас возобновило работу около десяти авиакомпаний. В течение этого месяца также планируется возобновление очень многих рейсов. Например, уже на следующей неделе осуществлять рейсы в Польшу. С Польшей авиасообщение еще не возобновили", - добавила Ярош.

Отметим, что аэропорт "Киев" (Жуляны) уже возобновил авиасообщение с Польшей.

Напомним, ЕС открывает границы для 14 стран, но не для Украины; при этом определены категории граждан третьих стран, которые все-таки смогут попасть в страны ЕС.

На сегодня Турция, Албания, Хорватия и Черногория открыли свои границы для Украины.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Анастасия Светлевская