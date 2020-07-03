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В Турции назвали, что нужно для завершения переговоров по ЗСТ с Украиной

Новости » Политика     03.07.2020 - 19:36
В Турции назвали, что нужно для завершения переговоров по ЗСТ с Украиной
Фото: Кулеба и Чавушоглу (twitter.com/DmytroKuleba)

Зона свободной торговли между Украиной и Турцией - стороны проведут дополнительные переговоры

Украина и Турция проведут дополнительные переговоры на уровне министров иностранных дел для завершения сделки о Зоне свободной торговли. В Турции хотят повысить товарооборот с Украиной.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по итогам встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

По его словам, на сегодня товарооборот между странами составляет 5 миллиардов долларов.

"Нам, конечно, нужно повышать наш товарооборот. Для этого нам надо, наконец, подписать соглашение о Зоне свободной торговли, переговоры по которой мы ведем уже долгое время. Для этого нужны конкретные практические шаги с обеих сторон. Для того чтобы завершить период переговоров… мы также видим выход - провести дополнительную встречу на уровне наших министерств", - сообщил Чавушоглу.

Ранее РБК-Украина писало, что по состоянию на февраль 2020 года Украина и Турция согласовали более 95% положений соглашения о ЗСТ.

Также во время визита президента Турции Реджепа Эрдогана в Киев стороны договорились ускорить подготовку соглашения о ЗСТ.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины УкраинаТурцияЗСТ
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