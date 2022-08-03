Турция анонсировала увеличение числа рейсов с украинским зерном после успеха первого судна

Три судна могут выходить из украинских портов ежедневно вместо одного в день. Высокопоставленный турецкий чиновник заявил об этом после того, как первый зерновоз успешно вышел из Одессы и после проверок получил разрешение на проход через Босфор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Первое судно Razoni смогло отплыть после того, как Турция и Организация Объединенных Наций заключили сделку между Россией и Украиной, направленную на облегчение глобального продовольственного кризиса.

Судно Razoni вышло из Одессы утром в понедельник, 1 августа, перевозя 26 527 тонн кукурузы в ливанский Триполи.

Группа инспекторов поднялась на борт Razoni в Босфоре 3 августа. Инспекция была проведена украинским, турецким, российским персоналом и персоналом ООН.

Напомним, 22 июля Украина, Россия, ООН и Турция подписали четырехстороннее соглашение, которое разблокирует экспорт украинского зерна по Черному морю.

Порты Черноморск, Одесса и Южный способны ежемесячно переваливать более 3 млн тонн зерна. В частности, на эти порты приходится около 60% морских мощностей. В перечень не вошел порт Николаева, который является крупнейшим в Украине.

Соглашение может дать Украине примерно 1 млрд долларов валютной выручки в месяц.