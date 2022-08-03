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Туреччина анонсувала збільшення числа рейсів з українським зерном після успіху першого судна

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Україна, Середа 03 серпня 2022 13:23
Туреччина анонсувала збільшення числа рейсів з українським зерном після успіху першого судна Фото: Три судна з зерном виходитимуть з українських портів щодня (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Три судна можуть виходити з українських портів щодня замість одного в день. Високопоставлений турецький чиновник заявив про це після того, як перший зерновоз успішно вийшов з Одеси і після перевірок отримав дозвіл на прохід через Босфор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Перше судно Razoni змогло відплисти після того, як Туреччина і організація Об'єднаних Націй уклали угоду між Росією і Україною, спрямовану на полегшення глобальної продовольчої кризи.

Судно razoni вийшло з Одеси вранці в понеділок, 1 серпня, перевозячи 26 527 тонн кукурудзи в ліванський Тріполі.

Група інспекторів піднялася на борт Razoni у Босфорі 3 серпня. Інспекція була проведена українським, турецьким, російським персоналом і персоналом ООН.

Нагадаємо, 22 липня Україна, Росія, ООН і Туреччина підписали чотиристоронню угоду, яке розблокує експорт українського зерна по Чорному морю.

Порти Чорноморськ, Одеса та Південний здатні щомісяця перевалювати понад 3 млн тонн зерна. Зокрема, на ці порти припадає близько 60% морських потужностей. До переліку не увійшов порт Миколаєва, який є найбільшим в Україні.

Угода може дати Україні приблизно 1 млрд доларів валютної виручки на місяць.

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