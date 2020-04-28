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В Турции более 112 тысяч больных COVID-19: вводят комендантский час на выходных

Новости » Коронавирус     28.04.2020 - 15:28
В Турции более 112 тысяч больных COVID-19: вводят комендантский час на выходных
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

Ограничения будут действовать до окончания Рамадана

В Турции вводится комендантский час на выходных в связи с коронавирусом COVID-19 до завершения Рамадана. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, передает Aljazeera.

Как отметил президент Турции, ограничения вступают в силу уже в эту пятницу на период с 1 по 3 мая включительно.

Также Эрдоган заявил, что в ближайшее время будет представлен план смягчения карантинных ограничений в Турции.

Отмечается, что по последним данным турецкого Министерства здравоохранения, в стране коронавирусом заразились более 112 человек, из них 2131 за последние сутки. Умерли 29 тысяч пациентов, 4650 - выздоровели.

Ранее РБК-Украина писало, что Турция упростила ограничительные меры по международным грузовым автомобильным перевозкам. Водители, которые не имеют симптомов COVID-19, могут осуществлять перевозки без соблюдения 14 дней карантина.

Также сообщалось, что Турция рассчитывает на восстановление туристического потока после пандемии коронавируса с конца августа. При этом отели начнут открываться уже с конца мая, а первыми будут пускать туристов из стран, где эпидемия пойдет на спад.

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