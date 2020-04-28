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У Туреччині понад 112 тисяч хворих COVID-19: вводять комендантську годину на вихідних

Новини » Коронавірус     28.04.2020 - 15:28
У Туреччині понад 112 тисяч хворих COVID-19: вводять комендантську годину на вихідних
Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

Обмеження діятимуть до закінчення Рамадану

В Туреччині вводиться комендантська година на вихідних у зв'язку з коронавірусом COVID-19 до завершення Рамадану. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган, передає Aljazeera.

Як зазначив президент Туреччини, обмеження вступають в силу вже в цю п'ятницю на період з 1 по 3 травня включно.

Також Ердоган заявив, що найближчим часом буде представлений план пом'якшення карантинних обмежень в Туреччині.

Наголошується, що за останніми даними турецького Міністерства охорони здоров'я, в країні коронавірусом заразилися понад 112 осіб, з них 2131 за останню добу. Померли 29 тисяч пацієнтів, 4650 - одужали.

Раніше РБК-Україна писало, що Туреччина спростила обмежувальні заходи з міжнародних вантажних автомобільних перевезень. Водії, які не мають симптомів COVID-19, можуть здійснювати перевезення без дотримання 14 днів карантину.

Також повідомлялося, що Туреччина розраховує на відновлення туристичного потоку після пандемії коронавіруса з кінця серпня. При цьому готелі почнуть відкриватися вже з кінця травня, а першими будуть пускати туристів з країн, де епідемія піде на спад.

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