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В Турции вводят комендантский час из-за коронавируса

Новости » Коронавирус     11.05.2020 - 23:59
В Турции вводят комендантский час из-за коронавируса
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

Ограничения будут действовать с 16 по 19 мая

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении заявил, что ограничения, действующие в стране рамках борьбы с коронавирусом, будут сохранены, но несколько ослаблены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Анадолу".

По его словам, власти продолжат практику введения комендантского часа в качестве меры противодействия распространению коронавируса. Президент объявил, что очередной запрет на выход из дома будет действовать с 16 по 19 мая.

Вместе с тем, сообщил Эрдоган, правительство отменит введенные в связи с эпидемией ограничения на въезд-выезд в городах Адана, Диярбакыр, Мардин, Трабзон, Орду, Денизли, Кахраманмараш, Шанлыурфа и Текирдаг.

РБК-Украина писало, что в Турции ранее вводили комендансткий час на выходные на период с 1 по 3 мая включительно.

Напомним, ранее Эрдоган заявил, что Турецкая Республика в настоящее время находится на пороге выхода из кризиса, вызванного коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Турция прошла пик пандемии коронавируса. При этом глава турецкого Минздрава заявил, что в стране число смертей является низким в Европе.

Теги Новости Украины ТурцияКоронавирус
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