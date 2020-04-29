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Турция прошла пик эпидемии коронавируса

Новости » Коронавирус     29.04.2020 - 18:37
Турция прошла пик эпидемии коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По словам главы Минздрава, в Турции уровень летальности от коронавируса является самым низким в Европе

Глава Министерства здравоохранения Турецкой Республики Фахреттин Коджа заявил, что Турция прошла пик эпидемии коронавируса. Об этом передает Milliyet.

При этом он добавил, что в стране число смертей является низким в Европе.

"Уровень летальности от коронавируса в Турции является самым низким в Европе. Пик пандемии в стране прошел. При соблюдении ограничительных мер, до конца мая роста больных не ожидается", - заявил Коджа.

По словам министра, около 60% зараженных проживают в Стамбуле, и большим успехом властей является то, что удалось сдержать распространения коронавируса в 20-миллионном мегаполисе. Он добавил, что около 6% зараженных в стране составляют медработники.

Напомним, о первом случае COVID-19 Турция сообщила 10 марта. 24 апреля число зараженных превысило 100 тысяч.

Кроме того, президент Турции Реджеп Эрдоган объявил комендантский час в стране на период майских праздников.

Ранее Турция упростила ограничительные меры по международным грузовым автомобильным перевозкам. Водители, которые не имеют симптомов COVID-19, могут осуществлять перевозки без соблюдения 14 дней карантина.

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