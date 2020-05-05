Эрдоган заявил о скором выходе Турции из кризиса

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

По словам президента, Турция предприняла более успешные шаги, нежели многие развитые страны мира

Турецкая Республика в настоящее время находится на пороге выхода из кризиса, вызванного коронавирусом. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.

По его словам, Турция предприняла более успешные шаги, нежели многие развитые страны мира.

"Турция обязана в кратчайшие сроки устранить ущерб от пандемии и предпринять новые прорывные шаги в экономической сфере", - заявил Эрдоган.

Он также отметил, что достижения Турции в борьбе с пандемией станут залогом новых успехов страны как в регионе, так и на международной арене.

Напомним, ранее сообщалось, что Турция прошла пик пандемии коронавируса. При этом глава турецкого Минздрава заявил, что в стране число смертей является низким в Европе.

Кроме того, о первом случае COVID-19 Турция сообщила 10 марта. 24 апреля число зараженных превысило 100 тысяч.

Добавим, что Турция упростила ограничительные меры по международным грузовым автомобильным перевозкам. Водители, которые не имеют симптомов COVID-19, могут осуществлять перевозки без соблюдения 14 дней карантина.