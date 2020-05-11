ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Туреччині вводять комендантську годину через коронавірус

Новини » Коронавірус     11.05.2020 - 23:59
У Туреччині вводять комендантську годину через коронавірус
Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

Обмеження будуть діяти з 16 по 19 травня

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган в телезверненні заявив, що обмеження, що діють в країні рамках боротьби з коронавірусом, будуть збережені, але дещо ослаблені. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Анадолу".

За його словами, влада продовжать практику введення комендантської години в якості міри протидії поширенню коронавіруса. Президент оголосив, що чергова заборона на вихід з будинку буде діяти з 16 по 19 травня.

Разом з тим, повідомив Ердоган, уряд скасує введені у зв'язку з епідемією обмеження на в'їзд-виїзд в містах Адана, Діярбакир, Мардін, Трабзон, Орду, Денізлі, Кахраманмараш, Шанлиурфа і Текірдаґ.

РБК-Україна писало, що в Туреччині раніше вводили комендансткий год на вихідні на період з 1 по 3 травня включно.

Нагадаємо, раніше Ердоган заявив, що Турецька Республіка в даний час перебуває на порозі виходу з кризи, викликаного коронавірусом.

Раніше повідомлялося, що Туреччина пройшла пік пандемії коронавіруса. При цьому глава турецького Моз заявив, що в країні число смертей є найнижчим в Європі.

Теги Новини України ТурцияКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся