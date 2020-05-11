У Туреччині вводять комендантську годину через коронавірус

Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

Обмеження будуть діяти з 16 по 19 травня

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган в телезверненні заявив, що обмеження, що діють в країні рамках боротьби з коронавірусом, будуть збережені, але дещо ослаблені. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Анадолу".

За його словами, влада продовжать практику введення комендантської години в якості міри протидії поширенню коронавіруса. Президент оголосив, що чергова заборона на вихід з будинку буде діяти з 16 по 19 травня.

Разом з тим, повідомив Ердоган, уряд скасує введені у зв'язку з епідемією обмеження на в'їзд-виїзд в містах Адана, Діярбакир, Мардін, Трабзон, Орду, Денізлі, Кахраманмараш, Шанлиурфа і Текірдаґ.

РБК-Україна писало, що в Туреччині раніше вводили комендансткий год на вихідні на період з 1 по 3 травня включно.

Нагадаємо, раніше Ердоган заявив, що Турецька Республіка в даний час перебуває на порозі виходу з кризи, викликаного коронавірусом.

Раніше повідомлялося, що Туреччина пройшла пік пандемії коронавіруса. При цьому глава турецького Моз заявив, що в країні число смертей є найнижчим в Європі.