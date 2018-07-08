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Интервью

В Турции уволили более 18 тыс. госслужащих накануне инаугурации Эрдогана

НовостиПолитика    08.07.2018 - 10:31
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

Всего под сокращение попали 18 632 человека

Правительство Турции уволил с различных государственных структур более 18 тысяч человек. Соответствующий декрет правительства опубликован официальном вестнике кабинета министров страны Resmi Gazet, сообщает агентство Anadolu.

Как сообщается, декрет имеет силу закона, так как в Турции до сих пор действует режим ЧП, который был введен после попытки государственного переворота в июле 2016 года.

Отмечается, что всего под сокращение попали 18 632 человека.

О массовых увольнениях стало известно накануне инаугурации президента страны Реджепа Эрдогана.

Также сообщается о прекращении деятельности 12 неправительственных организаций, трех газет и одного телеканала.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Турции передало свои полномочия президенту страны в соответствии с переходом от парламентской к президентской форме правления.

Отметим, в ходе референдума в Турции, который состоялся 16 апреля 2017 года, более 51% граждан высказались за внесение изменений в конституцию страны, значительно расширяющие президентские полномочия.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, при этом, выступил за восстановление в стране смертной казни, апеллируя при этом, что этого от него требует народ.

В то же время оппозиция Турции подала апелляцию в Европейский суд по правам человека с требованием отменить результаты референдума, который предоставил президенту широкие полномочия.

24 июня 2018 года в Турции прошли досрочные президентские и парламентские выборы.

В частности, глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ​назвал эти выборы самыми важными в истории страны.

В результате голосования победил Реджеп Тайип Эрдоган и правящая в Турции Партия справедливости и развития (АКР).

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Теги публикации: Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, увольнение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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