Эрдоган заявил о своей победе на выборах президента Турции

На выборах в турецкий парламент побеждает правящая Партия справедливости и развития

Реджеп Тайип Эрдоган и правящая в Турции Партия справедливости и развития (АКР) заявили о своей победе на выборах. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Наш народ дал нам право на выполнение президентских и законодательных обязанностей. Надеюсь, никто не попытается усомниться в результатах и использовать демократию, чтобы оправдать собственное поражение", - заявил Эрдоган еще в ходе подсчета голосов.

В то же время оппозиция заявляет, что пока рано признавать поражение и считает, что Эрдоган еще может набрать менее необходимых 50 процентов, поскольку до сих пор не пришли результаты из крупнейших городов страны, которые традиционно поддерживают оппозицию.

По итогам подсчета 96% голосов нынешний президент Турции набрал 53%, а его основной соперник - представитель Республиканской народной партии (РНП) Мухаррем Индже - 31%.

В ходе параллельных парламентских выборов правящая партия АКР набрала 43%, ее ближайший союзник - Партия националистического движения - 11%, у РНП - 23% голосов, у прокурдской Народно-демократической партии - 11%.

Напомним, в Турции 24 июня прошло голосование на досрочных президентских и парламентских выборах.