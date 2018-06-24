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В Турции начались выборы парламента и президента

НовостиПолитика    24.06.2018 - 11:55
Фото: Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (twitter.com)
Фото: Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (twitter.com)

На пост главы государства баллотируются Реджеп Тайип Эрдоган и Мухаррем Индже

В Турции началось голосование на досрочных президентских и парламентских выборах. Об этом сообщает Reuters.

Так, на пост главы государства баллотируется действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Его главный соперник - кандидат от оппозиционной Республиканской народной партии Мухаррем Индже.

Напомним, за день до выборов президента Турции в субботу, 23 июня, в Стамбуле миллионы людей вышли на митинг в поддержку оппозиционного политика Мухаррема Индже с Республиканской народной партии.

Ранее, в апреле президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о проведении досрочных президентских и парламентских выборов 24 июня. Сначала выборы планировали провести в ноябре 2019 года.

Отметим также, что 16 апреля 2017 года в Турции состоялся референдум, в ходе которого большинство избирателей приняли решение в пользу законопроекта из 18 статей о переходе от парламентской к президентской системе.

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Теги публикации: Турция, выборы, Реджеп Тайип Эрдоган  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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