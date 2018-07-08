У Туреччині звільнили понад 18 тис. держслужбовців напередодні інавгурації Ердогана

Всього під скорочення потрапили 18 632 людини

Уряд Туреччини звільнив з різних державних структур більше 18 тисяч чоловік. Відповідний декрет уряду опублікований в офіційному віснику кабінету міністрів країни Resmi Gazet, повідомляє агентство Anadolu.

Як повідомляється, декрет має силу закону, так як в Туреччині досі діє режим НС, який був введений після спроби державного перевороту в липні 2016 року.

Наголошується, що всього під скорочення потрапили 18 632 людини.

Про масові звільнення стало відомо напередодні інавгурації президента країни Реджепа Ердогана.

Також повідомляється про припинення діяльності 12 неурядових організацій, трьох газет і одного телеканалу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Туреччини передав свої повноваження президенту країни у відповідності з переходом від парламентської до президентської форми правління.

Відзначимо, в ході референдуму в Туреччині, який відбувся 16 квітня 2017 року, понад 51% громадян висловилися за внесення змін до конституції країни, які значно розширюють президентські повноваження.

Президент країни Реджеп Тайіп Ердоган, при цьому, виступив за відновлення в країні страти, апелюючи при цьому, що цього від нього вимагає народ.

У той же час опозиція Туреччини подала апеляцію до Європейського суду з прав людини з вимогою скасувати результати референдуму, який надав президенту широкі повноваження.

24 червня 2018 року в Туреччині пройшли дострокові президентські і парламентські вибори.

Зокрема, глава Міністерства закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу назвав ці вибори найбільш важливими в історії країни.

В результаті голосування переміг Реджеп Тайіп Ердоган і правляча в Туреччині Партія справедливості і розвитку (АКР).