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Правительство Турции передало президенту исполнительные полномочия

НовостиПолитика    04.07.2018 - 10:12
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (из открытых источников)
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (из открытых источников)

Изменения в законодательство вступят в силу с момента принесения президентом присяги

Правительство Турции передало свои полномочия президенту страны в соответствии с переходом от парламентской к президентской форме правления. Об этом сообщает Reuters.

Так, переход к президентской форме правления стал результатом віборов, которіе прошли в Турции в июне 2018 года.

Как отмечает издание Anadolu, документ вносит изменения в ряд законов и подзаконных актов с 1924 года по 2017-й.

Суть изменений состоит в передаче исполнительных полномочий премьер-министра и правительства президенту. Они вступят в силу с момента принесения президентом присяги.

Отметим, в ходе референдума в Турции, который состоялся 16 апреля 2017 года, более 51% граждан высказались за внесение изменений в конституцию страны, значительно расширяющие президентские полномочия.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, при этом, выступил за восстановление в стране смертной казни, апеллируя при этом, что этого от него требует народ. В то же время оппозиция Турции подала апелляцию в Европейский суд по правам человека с требованием отменить результаты референдума, который предоставил президенту широкие полномочия.

24 июня 2018 года в Турции прошли досрочные президентские и парламентские выборы.

В частности, глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ​назвал эти выборы самыми важными в истории страны.

В результате голосования победил Реджеп Тайип Эрдоган и правящая в Турции Партия справедливости и развития (АКР).

В ходе параллельных парламентских выборов правящая партия АКР набрала 43%, ее ближайший союзник - Партия националистического движения - 11%, у РНП - 23% голосов, у прокурдской Народно-демократической партии - 11%.

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Теги публикации: Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Президент, полномочия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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