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С Турции в Украину организовали паром для граждан за рубежом

Новости » Общество     04.04.2020 - 05:09
С Турции в Украину организовали паром для граждан за рубежом
Иллюстративное фото: порт Черноморская (agravery.com)

Рейс прибудет в Черноморск 4 апреля

Граждане Украины, которые находятся сейчас в Турции и не смогли вовремя выехать домой в связи с карантином, организован паром домой. Об этом сообщили в Генеральном консульстве Украины в Стамбуле.

Отмечается, что паромный рейс запланирован на субботу, 4 апреля. Он будет отправляться от турецкого порта Карасу до украинского Черноморска.

"Рейс будет осуществляться автомобильно-пассажирским паромом "Грейфсвальд", рассчитанным на 150 человек", - сообщили в консульстве.

Также в дипучреждении предупредили, что украинцам после пересечения государственной границы громадянидоведеться пройти 14-дневную обсервацию. Место для обсервации определит в Одесской ОГА.

Напомним, полиция Киева обнаружила в столице нарушительницу карантина, которая недавно вернулась из Бангкока (Таиланд) и должна была находиться на самоизоляции. На гражданку составили протокол об административном правонарушении, за которым наступит штраф в 17 тысяч гривен.

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