В Черновицкой области на выходные усилили ограничения

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Жителей области призвали не выходить из дома до понедельника

В Черновицкой области ввели особые карантинные ограничения на время выходных в связи с коронавирусом. Об этом сообщил председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.

По его словам, соответствующее решение было принято в пятницу, 3 апреля, руководством ОГА и государственной комиссией техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Было принято решение ввести особые карантинные ограничения для всех жителей Черновицкой области на передвижение и пребывание в общественных местах. Буковинцев призывают не покидать дома с 13:00 субботы, 4 апреля, в 6:00 понедельника, 6 апреля", - отметил Осачук.

Также он добавил, что в области 3 апреля начал действовать особый режим въезда и выезда граждан и транспортных средств.

"Через пять контрольно-пропускных пунктов по состоянию на 20:00 на территорию Буковины прибыло 127 грузовых автомобилей, которые привезли продукты и промышленные товары", - уточнил председатель ОГА.

В целом в области уже 202 случая заражения коронавирусом.

Напомним, в медицинских заведениях Черновицкой области по состоянию на 3 апреля находится 101 пациент, в 48 из них подтвержден коронавирус, остальные - с подозрением. При этом в областной детской больнице сейчас госпитализированы пять детей. У трех диагностирован коронавирус, у двух человек его подозревают. Все больные чувствуют себя хорошо.