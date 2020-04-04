З Туреччини до України організували пором для громадян за кордоном

Ілюстративне фото: порт Чорноморська (agravery.com)

Рейс прибуде до Чорноморська 4 квітня

Для громадяни України, які перебувають наразі у Туреччині і не змогли вчасно виїхати додому у зв'язку із карантином, організовано пором додому. Про це повідомили у Генеральному консульстві України у Стамбулі.

Зазначається, що поромний рейс заплановано на суботу, 4 квітня. Він відправлятиметься від турецького порту Карасу до українського Чорноморська.

"Рейс буде здійснюватися автомобільно-пасажирським поромом "Грейфсвальд", розрахованим на 150 осіб", - повідомили у консульстві.

Також у дипустанові попередили, що українцям після перетину державного кордону громадянидоведеться пройти 14-денну обсервацію. Місце для обсервації визначить в Одеській ОДА.

Нагадаємо, поліція Києва виявила у столиці порушницю карантину, яка нещодавно повернулася з Бангкока (Таїланд) і повинна була знаходитися на самоізоляції. На громадянку склали протокол про адміністративне правопорушення, за яким наступить штраф у 17 тисяч гривень.