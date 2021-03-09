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В Турции за убийство российского посла пятерых человек приговорили к пожизненному заключению

Новина українською → Вторник 09 марта 2021 23:39
В Турции за убийство российского посла пятерых человек приговорили к пожизненному заключению Фото: посол Андрей Карлов (flickr.com/euronews)
Автор: Инна Собора

Суд в Анкаре во вторник, 9 марта, приговорил пять обвиняемых в причастности к убийству российского посла в Турции Андрея Карлова. Они получили пожизненное заключение.

Об этом сообщает DW.

В ходе заседаний суд признал, что Салих Йылмаз отдал приказ убить российского дипломата исполнителю преступления Мэрта Алтинташу, которого застрелила полиция. Шахина Сегута признали "куратором убийцы".

Кроме того, еще восемь причастных к убийству приговорили к заключению сроком от пяти до 15 лет. Шестерых человек суд оправдал. В отдельное производство выделены дела еще девять человек, которые скрываются, в частности исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Напомним, прокуратура завершила расследование убийства посла России Андрея Карлова.

Как известно, Карлова убили 19 декабря 2016 года на церемонии открытия фотовыставки в Центре современного искусства в Анкаре.

2 апреля 2018 года турецкие власти выдали ордер на арест оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена и еще семи человек. Всех их заподозрили в причастности к убийству российского посла.

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