Расследование убийства посла РФ Андрея Карлова завершено

Фото: посол Андрей Карлов (flickr.com/euronews)

Обвинительное заключение представлено на утверждение прокуратуры

Прокуратура завершила расследование убийства посла России Андрея Карлова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Как сообщается, обвинительное заключение передано на утверждение прокуратуре Анкары. Дело будет направлено в суд в случае, если акт будет утвержден.

В рамках дела об убийстве российского посла ранее были арестованы глава медиагруппы "Гуру" Хайреддин Айдынбаш, а также Мустафа Тимур Озкан, организатор выставки, на которой был убит российский дипломат.

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападавший - полицейский Мевлют Мерт Алтынташ - ликвидирован. В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма". Посмертно Карлову было присвоено звание героя России.

Напомним, Карлова убили 19 декабря 2016 года на церемонии открытия фотовыставки в Центре современного искусства в Анкаре.

12 января 2018 года в рамках расследования убийства посла России был выдан ордер на арест еще одного подозреваемого. В Управлении полиции Анкары рассказали о задержании бывшего сотрудника Управления информационно-коммуникационных технологий Турции.

А 2 апреля турецкие власти выдали ордер на арест оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена и еще семи человек. Всех их заподозрили в причастности к убийству российского посла.