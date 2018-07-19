В Турции по делу об убийстве посла РФ в Анкаре арестовали экс-полицейского

Суд признал задержанного виновным в участии в деятельности террористической организации

В Турции в рамках расследования убийства российского посла в Анкаре Андрея Карлова арестовали бывшего сотрудника полиции. Об этом сообщает Anadolu.

В ходе допроса в прокуратуре задержанный отверг все обвинения в свой адрес. Суд признал его виновным в участии в деятельности террористической организации.

Напомним, Карлова убили 19 декабря 2016 года на церемонии открытия фотовыставки в Центре современного искусства в Анкаре.

12 января 2018 года в рамках расследования убийства посла России был выдан ордер на арест еще одного подозреваемого. В Управлении полиции Анкары рассказали о задержании бывшего сотрудника Управления информационно-коммуникационных технологий Турции.

А 2 апреля турецкие власти выдали ордер на арест оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена и еще семи человек. Всех их заподозрили в причастности к убийству российского посла.