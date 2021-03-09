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В Туреччині за вбивство російського посла п'ятьох людей засудили до пожиттєвого ув'язнення

Новость на русском → Вівторок 09 березня 2021 23:39
В Туреччині за вбивство російського посла п'ятьох людей засудили до пожиттєвого ув'язнення Фото: посол Андрій Карлов (flickr.com/euronews)
Автор: Инна Собора

Суд в Анкарі в вівторок, 9 березня, засудив п'ятьох обвинувачених у причетності до вбивства російського посла в Туреччині Андрія Карлова. Вони отримали пожиттєве ув'язнення.

Про це повідомляє DW.

У ході засідань суд визнав, що Саліх Йилмаз віддав наказ убити російського дипломата виконавцю злочину Мерту Алтинташу, якого застрелила поліція. Шахіна Сегута визнали "куратором убивці".

Крім того, ще вісім причетних до вбивства засудили до ув'язнення терміном від п'яти до 15 років. Шістьох осіб суд виправдав. В окреме провадження виділено справи ще дев'ятьох осіб, які переховуються, зокрема ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена.

Нагадаємо, прокуратура завершила розслідування вбивства посла Росії Андрія Карлова.

Як відомо, Карлова вбили 19 грудня 2016 року на церемонії відкриття фотовиставки в Центрі сучасного мистецтва в Анкарі.

2 квітня 2018 року турецька влада видала ордер на арешт опозиційного проповідника Фетхуллаха Гюлена і ще семи осіб. Всіх їх запідозрили у причетності до вбивства російського посла.

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