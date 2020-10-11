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В Турции столкнулись грузовые поезда, есть погибшие

Автор: Надежда Собенко

В столице Турции Анкаре на железной дороге в районе Каледжик произошло лобовое столкновение грузовых поездов. В результате аварии два человека погибли

Об этом сообщает Haber Türk.

Отмечается, что катастрофа произошла в тот момент, когда один из поездов остановился на красный сигнал семафора - и в него врезался встречный поезд.

Погибли двое машинистов поезда, который ждал семафоре.

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Проводится расследование причин инцидента.

Напомним, в июле в Португалии скоростной поезд столкнулся с машиной, в результате погибли два человека и пострадали 30.

Также РБК-Украина писало, что в Чехии столкнулись два поезда, в результате чего пострадали десятки людей; пассажирский поезд сошел с рельсов и столкнулся с грузовым, который двигался навстречу.

Кроме того, в Шотландии сошел с рельсов пассажирский поезд, предположительно из-за штормовой погоды. В результате погибли три человека и шесть получили ранения.

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