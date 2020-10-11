У Туреччині зіткнулися вантажні потяги, є загиблі

В столиці Туреччини Анкарі на залізниці в районі Каледжік сталося лобове зіткнення вантажних потягів. Внаслідок аварії дві людини загинули

Про це повідомляє Haber Türk.

Зазначається, що катастрофа сталася в той момент, коли один з потягів зупинився на червоний сигнал семафора - і в нього врізався зустрічний поїзд.

Загинули двоє машиністів потяга, який чекав на семафорі.

Проводиться розслідування причин інциденту.

Нагадаємо, в липні в Португалії швидкісний поїзд зіткнувся з машиною, в результаті загинули дві людини і постраждали 30.

Також РБК-Україна писало, що в Чехії зіткнулися два потяги, в результаті чого постраждали десятки людей; пасажирський поїзд зійшов з рейок і зіткнувся з вантажним, який рухався назустріч.

Крім того, в Шотландії зійшов з рейок пасажирський поїзд, ймовірно через штормову погоду. В результаті загинули три людини та шестеро отримали поранення.