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В Чехии столкнулись два поезда: десятки пострадавших

Прага, Среда 15 июля 2020 10:12
В Чехии столкнулись два поезда: десятки пострадавших
Фото: авария в Чехии (twitter.com/Spravazeleznic)
Автор: Анастасия Рокитна

В результате столкновения погиб водитель поезда

В Чехии недалеко от городка Чески Брод под Прагой столкнулись пассажирский и грузовой поезда. В результате происшествия один человек погиб и более 30 пострадали.

Об этом сообщает Aktualne.

Как сообщается, пассажирский поезд CityElefant врезался в грузовой почтовый поезд, который стоял на пути. В пассажирском поезде было от 100 до 120 человек. Он сошел с рельсов после удара. В результате столкновения погиб водитель этого поезда.

Еще 4 человека получили серьезные ранения, 31 пассажир - легкие ранения. Среди раненых 8 несовершеннолетних.

По предварительной информации, причиной аварии был технический сбой.

Напомним, неделю назад в Чехии снова столкнулись два пассажирских поезда, тогда было известно как минимум о двух погибших и около 30 раненых.

Кроме того, в июне инцидент с поездом произошел на железнодорожном переезде вблизи Праги, поезд столкнулся с автобусом, пострадали десять человек.

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