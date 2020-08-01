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Столкновение поезда с машиной в Португалии: число жертв и пострадавших возросло

Португалия, Суббота 01 августа 2020 12:33
Столкновение поезда с машиной в Португалии: число жертв и пострадавших возросло
Фото: авария поезда в Португалии (twitter.com asbeiras)
Автор: Юлия Струк

Число погибших возросло до двух

В столкновении поезда с машиной в Португалии погибли два человека. При этом число раненых возросло до трех десятков.

Об этом сообщает ВВС.

Указано, что на борту поезда Alfa Pendular, который является самым быстрым в Португалии, было более 200 пассажиров. Отмечается, что двое погибших работали на железнодорожных путях в момент столкновения.

Так, на месте происшествия работают экстренные службы, в том числе 163 спасателя и два медицинских вертолета.

В Министерстве по вопросам инфраструктуры и жилищного хозяйства добавили, что правительство проведет расследование причин аварии.

Кроме того, португальская газета Diário de Noticias пишет, что в результате аварии в поезде возникла паника. Сообщается, что люди кричали и лежали на земле.

"Затем вагон начал заполняться пылью. Мы застряли внутри, потому что двери были повреждены. Кто-то успел выломать одну из них, и мы начали вылезать и помогать другим вылезать", - рассказал пассажир поезда.

Напомним, в центральном регионе Португалии произошло столкновение скоростного пассажирского поезда и машины технического обслуживания. Изначально сообщалось, что в результате столкновения погиб один человек.

Как писало РБК-Украина, в Чехии столкнулись два поезда, в результате чего пострадали десятки людей; пассажирский поезд сошел с рельсов и столкнулся с грузовым, который двигался навстречу.

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